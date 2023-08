Homem perde controle de veículo e sai da pista, em Bom Jardim da Serra

Uma saída de pista seguida de capotamento foi registrada na madrugada deste sábado, na Estrada Geral Altos da Boa Vista, no interior de Bom Jardim da Serra. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

De acordo com o motorista do VW Gol, que não aparentava ferimentos e saiu do veículo sozinho antes da chegada da guarnição, ele foi ultrapassado por outro veiculo e como o lugar era de pouco espaço, para não bater teve que fazer uma manobra brusca, perdendo controle do veiculo e vindo a capotar.

A Polícia Militar foi acionada.