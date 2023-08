Cobra é encontrada em cima de pães em famosa rede de supermercados na capital catarinense

Uma cobra foi encontrada sobre os pães na área de confeitaria do supermercado Angeloni, em Florianópolis, na manhã desta terça-feira (22). O caso ocorreu por volta das 11h no estabelecimento do bairro Saco Grande, região Norte da capital catarinense.

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o animal rastejando entre bolos que estavam expostos na padaria do supermercado. De acordo com o estabelecimento, assim que o animal foi visto uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para retirada da cobra.

Segundo o biólogo Tobias Saraiva Kunz, a cobra é da espécie caninana, comum na região. Ela pode chegar a até dois anos e meio, e não é venenosa. Os bombeiros informaram que, provavelmente, o animal habitava a área de mata atrás do supermercado.