Funcionária da Cidasc capota carro após desviar de cachorro na Serra Catarinense

Uma motorista funcionária da Cidasc bateu e capotou o carro que dirigia após desviar de um cachorro na manhã desta terça-feira (22) na SC-112, em Urupema, na Serra Catarinense. O acidente aconteceu por volta das 08h55, no km 260,450.

De acordo com o relato da mulher, com 59 anos de idade, prestado à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ela estava dirigindo na direção de Urupema para Rio Rufino, quando perdeu o controle do carro em uma curva ao tentar evitar o cachorro que estava na faixa de rolamento. Como resultado, o veículo saiu da estrada e acabou virando ao bater em um barranco.

Após a ocorrência, a condutora foi submetida ao teste do Etilômetro, que indicou resultado negativo para o consumo de álcool. Diante dos acontecimentos, foi registrado o Boletim de Ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a Cidasc para obter detalhes sobre o acidente e o estado de saúde da colaboradora, que afirmou que apesar do susto, a motorista passa bem.