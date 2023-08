Acidente com caminhão  em deixa motorista ferido na SC-114 em São Joaquim

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão Volvo FMX branco, ocorrido na tarde desta segunda-feira, (28), deixou um homem de 51 anos ferido na SC-114, na curva antes da Ponte do Rio Lava Tudo, município de São Joaquim. O acidente mobilizou equipes de resgate dos Bombeiros de São Joaquim, que prontamente prestaram atendimento à vítima.

O chamado de emergência foi recebido pela equipe de socorro da OBM São Joaquim por volta das 15h58min. As viaturas ASU-413 (Auto Socorro de Urgência) e ABTR-78 (Auto Bomba Tanque e Resgate) foram deslocadas para o local do incidente, onde encontraram o caminhão Volvo FMX tombado e a vítima do sexo masculino fora do veículo.

Segundo relatos dos socorristas que chegaram ao local, a vítima, um homem de 51 anos, estava consciente e orientada, apesar de apresentar ferimentos visíveis. Ele foi encontrado com dois curativos em membro superior esquerdo, na porção medial do antebraço, que foram aplicados por um bombeiro militar que passava pelo local e prestou o primeiro atendimento.

O homem apresentava laceração em membro superior esquerdo, escoriações ao longo do membro e reclamava de dores intensas na região dos arcos costais do lado esquerdo. Apesar disso, a vítima estava lúcida, comunicativa e com força motora preservada nos membros superiores e inferiores. Foi realizada imobilização da coluna cervical como medida de precaução.

Após receber atendimento pré-hospitalar, a vítima foi imobilizada em uma maca rígida e transportada na viatura de resgate até o Hospital de Caridade Coração de Jesus em São Joaquim. O estado de saúde do homem não foi divulgado até o momento.

As autoridades locais informaram que a Polícia Militar Rodoviária ficou responsável pelo local do acidente, enquanto as equipes de resgate prestavam assistência à vítima e realizavam os procedimentos necessários.