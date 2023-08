Celebração da Tradição: As imagens do Baile da Prenda Jovem 2023 do CTG Minuano Catarinense em São Joaquim

No sábado, 26 de agosto, o CTG Minuano Catarinense de São Joaquim promoveu o aguardado 34º Baile da Prenda Jovem, um evento enraizado na cultura gaúcha e no tradicionalismo. A Diretoria do CTG empenhou-se incansavelmente para assegurar o sucesso do evento em uma noite conduzida com maestria pelos apresentadores Kako Martins e Evelise da Silveira, contando ainda com a animação do grupo Os Mirins e Pedro Valderás.

O destaque da noite foi, sem dúvida, o desfile das 16 debutantes, cada uma representando um pedaço da tradição gaúcha e sua beleza única. Acompanhadas por músicas tradicionais, as debutantes desfilaram com elegância e graça, compartilhando suas preferências dentro do tradicionalismo.

Veja o Vídeo:

Os pais e padrinhos das debutantes tiveram a oportunidade de dançar uma emocionante valsa com suas filhas, simbolizando a transição das meninas para jovens mulheres, acompanhados pelos padrinhos e pelas primeiras prendas do CTG. O elegante casal escolhido para apadrinhar o baile, Brandalise Tanno Arruda e Fábio Junior Arruda, recebeu uma homenagem especial por seu empenho e dedicação como padrinhos.

Veja as Imagens:

As debutantes que brilharam na noite:

Amabili Souza Schlemper Ana Luísa Couto Zanette Anastácia Pereira Velho Dutra Anita Souza Luiz Maria Eduarda Rissi Maria Anthônia Beppler Maria Clara Pagani dos Santos Maria Eduarda de Souza Vaccari Maria Luiza Amaral Gonçalves Manuela Oliveira Nunes Melissa Policastro Pereira Maxsiele Ribeiro Martins Sabina Nunes Cordova Sofia Ferreira Pereira Maria Eduarda Vacari Maria Eduarda de Souza Vaccari

O 34º Baile da Prenda Jovem do CTG Minuano Catarinense em São Joaquim foi um evento marcante, que celebrou a tradição, a cultura e a beleza das jovens prendas, fortalecendo os laços entre as gerações e mantendo viva a essência do tradicionalismo gaúcho. A brilhante direção do CTG Minuano Catarinense merece os mais calorosos parabéns por seu comprometimento em promover este baile extraordinário, resultando em um evento impecável que celebrou com enorme êxito o tradicionalismo em São Joaquim.