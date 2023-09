Voluntário que transportava colchões para vítimas de temporais cai de caminhonete e morre no interior do RS

Morreu fazendo o bem..tentando ajudar as famílias atingidas pelas enchentes causadas pela passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul.

Um homem de 32 anos morreu após cair da caçamba de uma caminhonete em Pareci Novo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante a manhã desta quinta-feira (7). Ele foi identificado pela polícia como Leonardo Nunes Calsing.

De acordo com a Brigada Militar (BM), Calsing transportava voluntariamente colchões que seriam doados para famílias atingidas pelas enchentes causadas pela passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul.

A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas ouvidas até agora contaram que Calsing estava na caçamba da caminhonete com dois colchões. Ele teria tentado segurar um deles, que tinha caído. Quando isso aconteceu, o outro colchão teria batido nele e ele caiu da caçamba.

O motorista da caminhonete entrou em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte.