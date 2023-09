Governador destaca potencial turístico da Estação Inverno na abertura da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

O governador Jorginho Mello prestigiou, nesta quinta-feira, 7, a abertura da Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim. Ele foi recepcionado pelo prefeito Giovani Nunes. A festa está sendo realizada no Parque de Exposições Geraldo José Coral, e vai até 10 de setembro. A proposta é valorizar os produtores locais e impulsionar o turismo na capital nacional da maçã.

“Santa Catarina recebe seus visitantes com excelência durante o ano todo. E é isso que queremos apoiar como Estado quando criamos a Estação Inverno, programa que dá a mesma importância para essa temporada turística dos meses mais frios que damos com a Operação Veraneio no Litoral”, disse o governador Jorginho Mello, que completou: “São Joaquim está de parabéns tanto pelos resultados que vai entregar para o agronegócio catarinense, quanto pela atração de turistas de todo o país pra festa deste ano”.

Neste ano, estima-se que mais de 300 mil toneladas da fruta sejam colhidas na região, contando com a participação de mais de 2.070 produtores. A fruta é o carro-chefe da economia de São Joaquim.

Além de proporcionar momentos de diversão e cultura aos visitantes, a Festa Nacional da Maçã desempenha um papel importante no fomento ao agronegócio local. Durante o evento, produtos serranos serão valorizados como destaques da gastronomia regional.

Entre as opções gastronômicas que os visitantes podem desfrutar estão a maçã fuji, os vinhos finos de altitude, o queijo serrano, o mel de melato da bracatinga e a carne de frescal de São Joaquim.

Participaram com o governador no evento o secretário da Agricultura, Valdir Colatto, a secretária da Saúde, Carmen Zanotto, a secretária de Assistência Social, Maria Helena Zimmermann, a deputada federal Julia Zanatta e os deputados estaduais Marcius Machado e Lucas Neves.

Programação

A programação da Festa Nacional da Maçã conta com uma diversidade de atividades para todos os gostos. Serão três palcos com atrações culturais, como apresentações tradicionais gaúchas e invernadas. Além disso, o Palco Gala receberá artistas locais e regionais, enquanto o Palco Fuji, uma arena fechada, abrigará os shows nacionais.

Dia 8 de setembro: Zé Felipe

Dia 9 de setembro: Lauana Prado e Reação em Cadeia

Dia 10 de setembro (encerramento): Diego e Victor Hugo

Entre as atrações previstas no evento deste ano estão a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, a Mostra da Qualidade do Queijo Serrano, a Mostra do Mel da Serra Catarinense, a exposição de bovinos, a Mostra do Núcleo de Ovinocultores, a exposição de equinos, rodeios, feiras de gado, artesanato e a novidade do 1º Tratoraço da Festa Nacional da Maçã.

Assessoria de imprensa do Governo de Santa Catarina |