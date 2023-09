Mãe de recém-nascida recebe antecipação da indenização da Casan na maternidade

Um dia depois de dar à luz a Elizabeth, a Liz, que veio ao mundo com 3,2 quilos, a mãe Aline dos Santos Araújo recebeu a visita na maternidade Carmela Dutra do diretor comercial da Casan, Giovani Pickler, e da defensora publica Michele Lamaison para assinar o termo de antecipação de indenização por conta dos bens perdidos provocados pelo rompimento do reservatório do Monte Cristo.

Aline e o marido Alisson concordaram com a proposta da Companhia, que calculou um prejuízo material do casal no valor de R$ 16 mil. Apesar do susto vivido na madrugada da última quarta-feira, Aline ganhou uma garotinha após uma gestação de 36 semanas e um reparo material para recomeçar a vida na comunidade.

Cinco dias depois do rompimento do reservatório, Aline foi uma das 12 pessoas atendidas ontem no Centro Integrado de Operação e Monitoramento (CIOM), no Balneário Estreito.

Ao todo, 41 famílias já foram parcialmente indenizadas pela Companhia neste fim de semana, com ressarcimento total de R$ 432 mil, sendo R$ 296 mil de valores de patrimônio e R$ 136 mil de veículos. A ação está sendo acompanhada conjuntamente pela diretoria da Casan, por lideranças comunitárias e pela Defensoria Pública do Estado.

Os ressarcimentos vão continuar ao longo da semana. A Companhia trabalha com o número de 220 famílias afetadas cadastradas. Os valores de antecipação estão estimados inicialmente entre R$ 1.800 e R$ 40 mil, sendo essa uma parcela inicial da indenização total, que continuará em processo de avaliação.

Assessoria de Comunicação Social CASAN