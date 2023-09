Eclipse Solar vem aí: saiba quando e como observar em segurança

Estamos a pouco mais de um mês do principal evento astronômico dos últimos anos no Brasil. O Eclipse Solar de 14 de outubro será visível em todo o país. Em grande parte dele será um eclipse parcial, mas de uma estreita faixa que passa pelo Norte e Nordeste brasileiros, será um espetacular Eclipse Anular do Sol.

Quem gosta de apreciar fenômenos astronômicos como este, já vive uma expectativa crescente, contando os dias para o 14 de outubro. Mas é preciso estar atento, porque observar um eclipse solar pode ser muito perigoso, e se você fizer da maneira errada pode perder a visão.

Segundo o colunista do Olhar Digital e presidente da Associação Paraibana de Astronomia – APA, Marcelo Zurita, o perigo não está exatamente no eclipse, mas sim em olhar para o Sol.

“Não existe maneira segura de observar diretamente o Sol sem colocar em risco a saúde da sua visão. Portanto, seja durante um eclipse ou em qualquer outro momento, NUNCA olhe para o Sol sem usar equipamentos adequados ou filtros especialmente projetados para essa finalidade.”

“Nenhum óculos de sol oferece proteção suficiente para se olhar diretamente para nossa estrela mãe. Em contrapartida, existem óculos específicos para isso, geralmente chamados de óculos para eclipse solar. Essa é a melhor e mais segura maneira de observar o sol diretamente.”

Com informações: Olhar Digital