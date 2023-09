Servidor do PJSC lança segunda obra literária durante a 23°Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim

Residente em São Joaquim o escritor lançou na festa da maçã sua segunda obra literária com o título ” Além do Nada.” Poemas de cunho reflexivo, relacionados ao tema da morte e da existência. É o segundo livro. O primeiro foi “Alma Nua: poemas de amor & vinho.”

Servidor da Justiça catarinense há 15 anos, o técnico judiciário Luiz Alberto Cavalcanti Filho, lotado na comarca de São Joaquim, aproveitou a oportunidade de lançar sua segunda obra literária durante a Festa Nacional da Maçã, um dos eventos mais importantes da cidade. A mostra ao público ocorreu no último fim de semana, em espaço destinado aos escritores serranos.

A publicação de “Além do Nada” foi em 2022. No livro de poemas, Luiz aborda questões relacionadas à morte e faz reflexões acerca da existência humana. “A inspiração para escrever vem de vivências e experiências familiares. Falo sobre adoção, perda precoce de uma filha e do meu pai, por exemplo, e os sentimentos que permanecem”, explica.

O primeiro livro escrito pelo servidor foi “Alma Nua: poemas de amor & vinho”, em 2012. “Naquela época, o Tribunal noticiou sobre a obra. Considero muito importante essa valorização do trabalho e dos talentos dos servidores do Judiciário em todas as partes do Estado”, conclui.

Imagens: Divulgação/Arquivo Pessoal

Por Assessoria de Imprensa/NCI