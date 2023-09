Lages anuncia vinda da filial do McDonald’s pela primeira vez

Após um longo período de espera, finalmente chegou a notícia oficial: a cidade de Lages, localizada na Serra Catarinense, está se preparando para receber uma filial do McDonald’s. A confirmação foi dada pela prefeitura de Lages na noite de quarta-feira (13).

A aguardada espera valeu a pena, já que de acordo com o ranking anual Brand Finance Restaurant 25 de 2023, o McDonald’s consolidou sua posição como a marca de restaurante mais valiosa do mundo, ao lado da Starbucks. Esse dado leva em consideração vários fatores, incluindo valor, crescimento, força e valor agregado das principais marcas globais no setor de alimentação fora do lar.