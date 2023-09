Semana do Trânsito em São Joaquim: Educação e Segurança no centro das ações

A Prefeitura de São Joaquim, por meio da Diretoria de Trânsito, está empenhada em promover uma Semana do Trânsito repleta de ações educativas e de conscientização no município. Com o objetivo de fomentar a segurança viária e reduzir o número de acidentes nas vias locais, a programação conta com diversas atividades que envolvem tanto a comunidade quanto as forças de segurança locais.

No dia 20 de setembro, em colaboração com a Polícia Civil, a Diretoria de Trânsito realizará uma importante ação de orientação. Neste dia, os cidadãos de São Joaquim poderão receber panfletos informativos que visam conscientizar sobre boas práticas no trânsito. A distribuição desses materiais tem como objetivo principal sensibilizar a comunidade sobre a importância do respeito às leis de trânsito e o cuidado com a segurança de todos os usuários das vias.

A semana culminará no dia 23 de setembro, um sábado, com um simulado em parceria com o Corpo de Bombeiros de São Joaquim. O evento será realizado na Praça Cesário Amarante e promete trazer uma experiência única para os participantes. A partir das técnicas de resgate empregadas pelos bombeiros, o simulado mostrará de forma realista as consequências de um acidente de trânsito.

Este simulado é uma oportunidade valiosa para a comunidade observar de perto o trabalho heroico dos bombeiros em situações de emergência no trânsito, ressaltando a importância de conduzir veículos com responsabilidade e respeitar as leis de trânsito.

A Prefeitura de São Joaquim, juntamente com seus parceiros, está empenhada em construir um trânsito mais seguro e consciente na cidade. A Semana do Trânsito é um momento oportuno para que todos os cidadãos reflitam sobre seu papel na promoção da segurança viária e adotem atitudes mais responsáveis no tráfego.

Participe das ações da Semana do Trânsito e faça a diferença na construção de um trânsito mais seguro e humano em São Joaquim. Sua colaboração é fundamental para preservar vidas e garantir o bem-estar de todos os que compartilham as vias públicas do município.