Saiba como se proteger do vírus do Pix que limpa saldo da conta sem você perceber

Um dos assuntos mais comentados do momento é o vírus do Pix descoberto pela empresa especializada em softwares de segurança, a Kaspersky, em que cibercriminosos estão furtando valores da conta do usuário quando ocorre a movimentação do dinheiro.

Mas diante disso, como é possível se proteger? O Portal SCC10 preparou algumas dicas para você se prevenir e não ter o dinheiro furtado da sua conta.

Num primeiro momento, sempre desconfie de links que pedem o seu clique ou que são enviados de maneira repentina, como promoções de lojas, atualização de aplicativo ou até mesmo de sites de notícias falsas. Além disso, nunca faça download de aplicativos fora das lojas oficiais da Play Store (Android) e App Store (iOS).

Com informações de portal InfoMoney