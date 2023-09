Imposto de Renda: último lote de restituição já pode ser consultado

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 22, as consultas ao quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2023, relativo ao ano-base 2022.

Ao todo, o lote será pago a 1,26 milhão de contribuintes, e as restituições somam R$ 1,96 bilhão. Os recursos serão depositados em 29 de setembro.

O governo informou que, do total de R$ 1,96 bilhões em restituições, R$ 507 milhões serão destinados aos contribuintes com prioridade no recebimento. Veja abaixo:

7.402 contribuintes idosos acima de 80 anos;

57.572 contribuintes entre 60 e 79 anos;

6.847 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

19.864 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

141.577 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

De acordo com dados do Fisco, a maior parte do valor a ser pago neste lote de restituições do Imposto de Renda, cerca de R$ 1,45 bilhão, se destinará aos contribuintes sem prioridade legal.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

A Receita Federal lembrou que disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.