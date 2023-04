Batida entre carreta e van escolar deixa feridos na BR-280 no Oeste de SC

Na noite de quarta-feira (05), um acidente entre uma carreta e uma van escolar, na BR-280, em Água Doce, no Oeste de Santa Catarina, deixou um motorista e um estudante ferido. O acidente aconteceu por volta das 20h30.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Palmas e encaminhadas para o hospital. De acordo com a Prefeitura de Água Doce, o motorista da van escolar de empresa terceirizada, sofreu escoriações leves e o aluno do CEM Marcelino Ivo Dalla Costa (Três Pinheiros) foi atendido no Pronto Atendimento Médico, do município de Palmas, no Paraná. “Felizmente apenas com danos materiais”, disse em nota a administração municipal.

“A Administração Municipal lamenta fatos desta natureza, pois preza muito pela segurança de toda população”, afirmou a Prefeitura.

