O São Paulo ficou no empate com o Flamengo, neste domingo (24), no Morumbi, e conquistou sua primeira Copa do Brasil da história. O Tricolor venceu a partida de ida por 1 a 0, no agregado, 2 a 1.

O time carioca que abriu o placar com Bruno Henrique, ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos da etapa, Rodrigo Nestor empatou.