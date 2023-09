SC: Mulher é atingida dentro de casa por granizo e precisa ser encaminhada ao hospital; suspeita-se de traumatismo craniano

Uma mulher acabou se ferindo gravemente durante uma chuva de granizo que atingiu a região em que mora. A mulher foi atingida na cabeça por pelo menos uma das pedras de gelo que caíram durante a tempestade.

De acordo com as informações dos membros do Corpo de Bombeiros, a vítima estava dentro de casa quando foi atingida na cabeça. A idade e a circunstância não foram reveladas, mas se especula que a pedra possa ter quebrado o telhado e invadido a residência.

Ainda segundo informações, a suspeita é que a mulher atingida tenha sofrido um trauma cranioencefálico. Entretanto, o diagnóstico só será confirmado após a finalização do atendimento. Não apenas a cidade de Biguaçu foi atingida pela chuva de granizo, a cidade de Tijucas também foi atingida.

É fundamental estar preparado para enfrentar os riscos associados a uma forte chuva de granizo, adotando medidas de proteção e prevenção, como abrigar veículos e buscar abrigo em locais seguros durante essas condições meteorológicas adversas.