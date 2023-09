Temporal com forte granizo atinge cidades do Sul do RS e provoca danos

A primavera começou com violentos e destrutivos temporais de granizo no Rio Grande do Sul. Intensas áreas de instabilidade na madrugada deste sábado trouxeram granizo de médio a grande tamanho em cidades da Campanha e do Sul gaúcho, causando estragos. O município mais atingido foi Bagé,

Chuva com queda de granizo danifica carros e mais de 8 mil casas em Bagé

A Defesa Civil também confirmou granizo em Arroio do Padre, São Lourenço do Sul, Canguçu, Cristal, Morro Redondo, Pelotas e Pinheiro Machado.

“Foi a pior chuva de granizo dos últimos 30 anos”, disse o coordenador municipal da Defesa Civil de Bagé, Éverton Kaupe. A precipitação ocorreu por volta das 4h30. A intensa tempestade com granizo atingiu em cheio a área urbana do município. Um grande número de residências registrou danos, mas ainda não há uma contabilidade oficial dos prejuízos.

Além disso, reservatórios de água do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Bagé (Daeb) também foram atingidos, o que provoca dasabastecimento em alguns pontos.

Imagens publicadas por moradores nas redes sociais mostram o tamanho do granizo que caiu na cidade, com pedras de médio e grande tamanho, e em alguns locais com granizo pontiagudo, que tende a causar ainda mais estragos em telhados de moradias.

O final da madrugada foi caótico na cidade, quando moradores formaram longas filas no Centro, em portas de lojas de material de construção, em busca de lonas e telhas. Todos os telefones estão congestionados pelas centenas de chamados em todo o município.

Com informações de Angélica Silveira e MetSul Meteorologia