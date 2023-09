Com obras avançando, recuperação da Serra do Rio do Rastro deve ser entregue ainda em 2023

A Secretaria de Estado da Infraestrutura Mobilidade (SIE) está avançando na recuperação da Serra do Rio do Rastro, trecho da SC-390 entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra. As melhorias estão sendo realizadas na pista, nas proteções metálicas e de concreto, nas sinalizações e nas calhas de escoamento de água.

São mais de 20 km de estrada que estão sendo recuperados, divididos entre 16 km de pavimento asfáltico e mais seis quilômetros de pista de concreto. A SIE deseja concluir as obras até o fim de 2023.

“Os 16 km de pavimento asfáltico foram fresados e agora está sendo aplicado o microasfalto. Até o fim de outubro a obra já deve estar bem encaminhada, com a aplicação de toda capa asfáltica, entrando assim na fase de finalização”, projetou o coordenador regional da SIE, Ademir Honorato.

também atuam em melhorias na calha de escoamento de água da chuva e nas barreiras de proteção.

“No trecho onde o pavimento é de concreto, não haverá recuperação, apenas manutenções. Nesta parte, a condição de trafegabilidade está boa, só precisamos corrigir algumas fissuras”, explicou Honorato.

O coordenador regional da SIE afirmou que esta é a maior obra de recuperação da Serra do Rio do Rastro desde quando o pavimento da rodovia foi inagurado há mais de 30 anos. “Esta obra faz parte do Programa Estrada Boa, lançado recentemente pelo governador Jorginho Mello. A Serra do Rio do Rastro já está iluminada e agora vai ganhar esta recuperação. Temos certeza que este nosso cartão postal vai ficar ainda mais bonito”, pontuou.