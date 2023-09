Está aberto o cadastramento para estudantes no Programa Universidade Gratuita

O cadastramento para estudantes no Programa Universidade Gratuita está oficialmente aberto. Os interessados podem se inscrever pelo link https://sistemaensinosuperior.sed.sc.gov.br/ a partir desta quinta-feira, 28, até o dia 25 de outubro. Para realizar a inscrição, o estudante deve clicar em “Fazer Cadastro”, no canto superior esquerdo da página.

Conforme o edital, publicado pela Secretaria de Estado da Educação (SED) nesta quarta-feira, 27, para participar do programa, o estudante deve estar regularmente matriculado em curso de graduação nas instituições universitárias cadastradas.

O Universidade Gratuita é o maior programa estadual de formação superior do Brasil. São 15 instituições de ensino superior de diversas regiões de Santa Catarina. Ao todo, serão investidos R$ 1,2 bilhão até 2026, gerando até 70 mil vagas, sendo até 28 mil delas ainda em 2023.

Os critérios para cadastramento, cronograma e requisitos para participar do processo de concessão estão disponíveis no edital. O resultado das inscrições deve ser divulgado ainda em outubro e quem for selecionado já vai ter todo o segundo semestre de 2023 gratuito.

A classificação para o programa será feita considerando renda familiar, valor da mensalidade e despesas com moradia, saúde, entre outros itens.

Como funciona o Programa?

Os alunos contemplados pelo Programa Universidade Gratuita retribuem com 20 horas de trabalho na sua área de formação, para cada mês que estudarem de graça. Isso pode ser durante o curso ou até 2 anos depois de se formar. As universidades participantes possuem um termo de cooperação com diversas instituições nas quais os alunos irão retribuir com o seu trabalho.

O programa beneficiará os candidatos nascidos em Santa Catarina ou que estejam morando no Estado há pelo menos 5 anos. Alunos que tenham cursado o ensino médio na rede pública terão prioridade.

Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Educação