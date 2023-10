Uma carreta transportando carga viva de bovinos tombou na tarde deste domingo (08), na altura do km238 da BR-470, em São Cristóvão do Sul, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por conta do incidente, a pista está totalmente interditada e não há previsão de liberação.

Ainda não há informações concretas sobre o que teria ocorrido ou motivado o tombamento. Filas são registradas nos dois sentidos da rodovia.