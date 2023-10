Serra do Rio do Rastro permanece interditada

Continua interditada! Devido às fortes chuvas que estão assolando o Estado de Santa Catarina, nesta manhã ocorreu mais uma queda de barreira na SC 390 na altura do KM 406,150, da Serra do Rio do Rastro, devido a este ocorrido de acordo com Engenheiros da SIE por medidas de segurança a mesma permanece interditada sem previsões de liberação.

Um trecho da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, no Sul catarinense, desabou na manhã deste domingo (8). A rodovia já estava interditada desde a manhã de sábado (7), já que havia registros de alagamentos e quedas de rochas no local.