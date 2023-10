Aberta a seleção de empresas para operarem o Transporte Público Intermunicipal de Passageiros em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade publicou um Edital de Seleção Simplificada para a prestação de Serviço Público de Transporte Intermunicipal de Passageiros no Estado de Santa Catarina. Este edital vai selecionar empresas de transporte coletivo interessadas em operar linhas intermunicipais entre cidades catarinenses, até que o processo de concessão definitiva seja concluído.

O certame selecionará empresas para operar um total de 32 linhas, distribuídas em 24 lotes, que abrangem diversas regiões do estado. As transportadoras interessadas na participação do certame têm até o dia 10 de outubro para apresentarem suas propostas.

Segundo o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, “Este processo representa uma boa oportunidade para as empresas que pretendem atuar no Transporte Público Intermunicipal do estado e contribuir com a conectividade entre os municípios catarinenses.”

Todas as informações detalhadas sobre o processo podem ser encontradas em https://www.sie.sc.gov.br/editalselecaosimplificada .

É importante destacar que esta iniciativa abrange aproximadamente 84 municípios em Santa Catarina, tendo como objetivo expandir o sistema de transporte coletivo e promover melhorias substanciais na mobilidade de passageiros em diversas regiões do Estado, além da melhoria no acesso aos demais serviços públicos.

:: Confira a lista dos municípios contemplados por este processo de seleção:

Abelardo Luz

Agronômica

Águas Mornas

Alfredo Wagner

Arabutã

Ascurra

Barra Bonita

Blumenau

Bocaina do Sul

Bom Jesus

Bom Jesus do Oeste

Bom Retiro

Bombinhas

Braço do Trombudo

Brusque

Caibi

Canoinhas

Concórdia

Corupá

Cunha Porã

Cunhataí

Descanso

Florianópolis

Garuva

Gaspar

Guabiruba

Indaial

Iporã do Oeste

Ipumirim

Irani

Irineópolis

Itá

Itaiópolis

Itajaí

Itapiranga

Ituporanga

Jaraguá do Sul

Lages

Lindóia do Sul

Luiz Alves

Mafra

Major Vieira

Maravilha

Modelo

Navegantes

Ouro

Ouro Verde

Palhoça

Papanduva

Paraíso

Penha

Petrolândia

Pinhalzinho

Pomerode

Ponte Serrada

Porto Belo

Porto União

Presidente Castello Branco

Princesa

Rancho Queimado

Rio do Sul

Rio dos Cedros

Romelândia

Santo Amaro da Imperatriz

São José do Cedro

São Miguel do Oeste

Salete

Santa Helena

São Bento do Sul

São Bonifácio

São Carlos

São Joaquim

São José

São Miguel da Boa Vista

Saudades

Seara

Serra Alta

Taió

Timbó

Trombudo Central

Tunápolis

Urubici

Xanxerê

Xavantina

Assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade