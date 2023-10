Corpo de Bombeiros reforça o atendimento em Taió por conta dos estragos causados pela chuva

O Alto Vale do Itajaí ainda está em alerta nesta segunda-feira, 9, por conta do nível dos rios que cortam a região. A cidade de Taió foi bastante castigada com a enchente e por isso o comando dos Bombeiros reforçou o trabalho na cidade. As equipes atuam, principalmente, na retirada de famílias das áreas de risco.

Taió já enfrentava inundações graves, mas a situação piorou no final do domingo, 8, e nas primeiras horas desta segunda-feira com a chegada de uma segunda onda, resultante da vazão gerada pelas chuvas intensas registradas na bacia do Rio Itajaí-Açu entre a tarde e a noite do domingo.

“Taió foi uma cidade que demandou muito os nossos serviços já no final da tarde e inicío da noite do domingo. Reforçamos o trabalho na noite e nesta madrugada. Nossos bombeiros atuaram na retirada de pessoas que estavam no segundo pavimento das suas residências e não contaram que a água subiria tanto. Agora pela manhã, uma aeronave nossa está no município para prestar o atendimento e todas as equipes de reforço vão permanecer em Taió”, destacou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Fabiano de Souza.

O rio na localidade do Alto Vale do Itajaí atinge níveis poucas vezes observados antes na história da cidade e superava a cota de 12 metros na madrugada desta segunda-feira. Só no Alto Vale, os bombeiros atenderam mais de 200 ocorrências no último domingo.

Ocorrências entre domingo e segunda:

311 atendimentos

107 viaturas

57 municípios

296 bombeiros empenhados

Acumulado de ocorrências e recursos desde o dia 03/10.

701 atendimentos

245 viaturas

115 municípios

776 bombeiros

Por

Osvaldo Sagaz | Secom