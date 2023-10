A cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, foi atingida por uma chuva de granizo nesta quarta-feira (11).

Um vídeo mostra o gelo tomando uma rua no centro do município. Na gravação é possível ouvir o barulho do granizo na lataria de um veículo.

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de temporal para às 12h30 desta quarta. Além de São Joaquim, outras cidades do Planalto Serrano e Sul Catarinense.