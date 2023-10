PRF inicia Operação Nossa Senhora Aparecida nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quarta-feira dia, 11, a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, que se estende até domingo dia 15.

O feriado nacional deve aumentar o fluxo de veículos em todas as regiões do estado, especialmente no Vale do Itajaí, devido à Oktoberfest. Por ser um evento com grande apelo ao consumo de bebidas alcoólicas, o combate à embriaguez será uma das prioridades da fiscalização.

Também preocupa a previsão de tempo chuvoso e, consequentemente, pista molhada durante parte do feriadão. Quedas de barreira podem voltar a acontecer, e por isso o motorista deve transitar com máxima atenção, sempre considerando o risco de derrapagem e hidroplanagem. Se for surpreendido por uma tempestade, acenda as luzes do veículo, mesmo durante o dia. Se o temporal aumentar, não pare no acostamento; dirija até um local seguro e aguarde condições adequadas de visibilidade. Os trechos da BR-470 no Alto Vale do Itajaí, e da BR-101 em Araranguá são críticos por serem pontos onde as águas dos rios avançam sobre a pista em caso de chuva prolongada.

No ano passado, neste mesmo período (11 a 15 de outubro), a PRF registrou 104 acidentes, nos quais 127 pessoas ficaram feridas e cinco morreram no local.