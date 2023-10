Prefeito de Taió pede que moradores evacuem suas casas e decreta calamidade

Informação foi confirmada nesta quarta-feira (11), em coletiva de imprensa, após a previsão de novos temporais em Taió, no Vale do Itajaí

A prefeitura de Taió pediu que moradores dos bairros mais afetados pelas chuvas evacuem as casas. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 11, em coletiva de imprensa, após a previsão de novos temporais na região.

O município também informou que decretou situação de calamidade nesta tarde. No fim do dia, a previsão aponta o retorno da chuva no estado, com maior intensidade na quinta-feira (12).

Segundo o município, os bairros mais afetados são o centro, Seminário, Vitor Konder e o Universitário. Nesta manhã, o município trabalha na retirada dos moradores e abertura de abrigos. Mais de 300 pessoas estão em abrigos.

Pessoas que estão no segundo andar saiam, façam esse movimento. É importante sair. Numa condição de chuva, com tempo instável, rede elétrica próxima da água, tudo isso vai dificultar depois qualquer tipo de salvamento”, disse o prefeito Horst Alexandre Purnhagen.

Desde 3 de outubro as cidades catarinenses são atingidas por fortes chuvas. Até terça-feira (10), 12 mil pessoas ficaram desabrigadas e precisaram sair de casa. Duas pessoas morreram por conta de ocorrências e um bebê se feriu.

Santa Catarina tem 135 municípios com estragos causados pela chuva. Segundo o governo estadual, 82 cidades decretaram situação de emergência.

Nesta quarta, volta a chover no estado e a Defesa Civil emitiu comunicados informando sobre chance de enxurradas, alagamentos e deslizamentos. Na quinta-feira (12), a passagem de uma frente fria reforça as instabilidades em todo o estado.

Na sexta (13), a chuva diminui. Já no sábado (14), o tempo é firme e com predomínio de sol em praticamente todas as regiões, segundo a Defesa Civil.

