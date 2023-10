Veja como ficam os serviços públicos estaduais no feriado de 12 de outubro

Os serviços do Executivo catarinense terão horários de funcionamento alterados no feriado de 12 de outubro, nesta quinta-feira, e ponto facultativo na próxima sexta-feira, 13. A medida, estabelecida por meio de Decreto, é para os órgãos e as entidades da administração direta, autarquias e fundações do Governo do Estado. Os feriados e os pontos facultativos não se aplicam aos serviços considerados essenciais, que deverão funcionar com escala de plantão ou ato publicado por autoridade competente.

Veja como ficarão os serviços dos órgãos públicos estaduais:

Defesa Civil

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil (SDC) juntamente com as Coordenadorias Regionais da Proteção e Defesa Civil (Coredecs) estarão em estado de atenção em razão de eventos adversos que possam vir a acontecer no feriado. Além disso, o Centro Integrado de Operações (CIOP) estará funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana (para emitir alertas – se necessário – e chamar atenção para qualquer evento adverso).

Segurança Pública



As forças de segurança estão dedicadas e ativamente envolvidas na assistência às áreas afetadas pelas chuvas e suas consequências em todo o estado. Seu compromisso é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da população durante esse período desafiador.

Contatos: Delegacias de Polícia Civil (181 ou WhatsApp 48 98844-0011), a Polícia Militar (190), o Corpo de Bombeiros Militar (193)

Detran



O Detran seguirá os decretos do governador e não terá expediente nas suas unidades no feriado e na sexta-feira (ponto facultativo).

Detran Digital funcionará normalmente.

Saúde



Emergências seguem funcionando normalmente no feriado.

Hemosc

Na quinta-feira, 12, os hemocentros e unidades coletas estarão fechados para atendimento externo. Na sexta-feira, 13, todas as unidades abrirão normalmente.

No sábado, 14, o Hemosc de Blumenau e Criciúma estarão abertos para atendimento ao público externo. O horário de funcionamento em Blumenau será das 8h às 11h e em Criciúma das 7h às 12h. A doação precisa ser agendada no site http://www.hemosc.org.br .

Casan



A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casn) informa que não haverá atendimento presencial em suas agências nesta quinta-feira, 12, devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nesse período, usuários poderão entrar em contato com a Companhia pelo 115, pelo 0800 643 0195, pelo Chat Online, pelo Fale Conosco ou pelo Aplicativo CasanSC, disponíveis 24h por dia. Os serviços essenciais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão mantidos pelos setores operacionais.

Na sexta-feira, 13, as unidades da Casan no estado funcionam normalmente, exceto nos Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (CIAC) de Florianópolis devido ao ponto facultativo decretado pela Prefeitura Municipal. O Posto de Atendimento da Casan no Procon-SC, no Centro, também estará fechado.

▪️ Agências da Casan: fechadas no dia 12/10.

▪️ CIACs (Canasvieiras, Continente, Ingleses, Lagoa da Conceição e Rio Tavares) e Posto de Atendimento do PROCON-SC em Florianópolis: fechados nos dias 12 e 13/10.

▪️ Atendimento online: disponível 24h pelo número de serviço 115, pelo 0800 643 0195, pelo Aplicativo CasanSC (disponível para sistemas Android e iOs).

Cultura



Alguns espaços administrados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) terão horários diferenciados de funcionamento entre quinta-feira e domingo (12 e 15 de outubro). A Biblioteca de Arte e Cultura do Centro Integrado de Cultura (CIC) e a Biblioteca Pública de Santa Catarina, no centro de Florianópolis estarão fechadas durante todo o período, voltando ao atendimento normal somente na segunda-feira (16), a partir das 13h e das 8h, respectivamente.

O Museu Histórico de Santa Catarina, no Palácio Cruz e Sousa, atende com horário de fim de semana na quinta-feira (12), das 10h às 14h, e em horário normal na sexta-feira (13), das 10h às 18h, e no sábado (14), das 10h às 14h. A Casa da Alfândega – Galeria do Artesanato fecha na quinta (12) e reabre na sexta (13), das 9h às 18h; e no sábado (14), das 9h às 13h. A Casa da Literatura Catarinense Poeta Cruz e Sousa abre na quinta-feira e no sábado (12 e 14), das 10h às 14h; e na sexta-feira (13), das 10h às 12h e das 13h às 18h.

Os teatros terão programação durante os dias do feriado. No Teatro Pedro Ivo ocorre a programação da 22ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis de quinta a domingo (12 a 15). O Teatro Ademir Rosa, no CIC, recebe espetáculos na quinta-feira (12), às 15h e às 18h (Camerata Florianópolis – Especial Disney); na sexta-feira e sábado (13 e 14), às 20h (Espetáculo Still Reich – Focus Cia de Dança) e no sábado e domingo (14 e 15), às 16h (Espetáculo Bichos Dançantes – Focus Cia de Dança). E o Teatro Álvaro de Carvalho (TAC) tem show programado para o sábado (14), às 15h (Festival e espetáculo de danças ciganas).

Estarão abertos normalmente em todos os dias o Centro Integrado de Cultura (CIC), das 10h às 21h; o Museu Etnográfico Casa dos Açores, em Biguaçu, na quinta, sábado e domingo (12, 14 e 15), das 10h às 17h30 e na sexta-feira (13), das 9h às 12h e das 13h às 17h30; e a Casa de Campo do Governador Hercílio Luz, em Rancho Queimado, na quinta e na sexta-feira (12 e 13), das 13h às 17h e no sábado e domingo (14 e 15), das 10h às 17h.

O Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC) está fechado, sem exposição prevista para o período. O Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), em Florianópolis, e o Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul, estão temporariamente fechados para visitação do público.

Toda a agenda dos espaços pode ser conferida em cultura.sc.gov.br.

Celesc



A Celesc informa que não haverá atendimento nas lojas da empresa nesta quinta-feira (12/10) e sexta-feira (13/10), devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Os canais virtuais de atendimento funcionarão normalmente durante todo feriado e todos os serviços essenciais serão mantidos.. Caso seja registrada falta de energia elétrica, o consumidor poderá ligar para o número 0800 048 0196. Outra maneira rápida de protocolar ocorrências de queda de energia é pelo aplicativo da Celesc, disponível na App Store (http://bit.ly/appCelesciOS) e no Google Play (http://bit.ly/appCelescAndroid‬).

Para assuntos comerciais, contate o Call Center pelo 0800 048 0120 que funciona 24h por dia, nos 7 dias da semana. O consumidor pode, ainda, a qualquer tempo, obter informações e solicitar serviços na Agência Web do portal http://www.celesc.com.br ou pelo whatsapp (48) 99860-0067.

Comunicação



A Secretaria de Estado da Comunicação terá equipes de plantão para atendimento à imprensa.



IMA



No dia 12 de outubro os Parques Estaduais Administrados pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) estarão abertos para visitação exceto o Parque Estadual das Araucárias e o Parque Estadual Rio Canoas que não realizará atendimento ao público na quinta-feira, 12, e também no domingo, 15. Nos demais dias do final de semana as unidades receberão visitantes normalmente.

O IMA administra Unidades de Conservação de Proteção Integral da categoria Parque que permitem a visitação pública, e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todas as Unidades é realizado somente de forma on-line pelo site do IMA neste link.

Fazenda



A Secretaria de Estado da Fazenda informa que as gerências regionais e a Central de Atendimento Fazendária (CAF) estarão fechadas entre os dias 12 e 13 de outubro. O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira, 16 de outubro.

Imetro-SC



O Instituto de Metrologia de Santa Catarina estará com o atendimento ao público fechado entre os dias 12 e 13 de outubro, na sede em São José e nas Regionais (Tubarão, Joinville, Itajaí e Chapecó). Denúncias podem ser feitas pelo e-mail ouvidoria@imetro.sc.gov.br.

Por Assessoria de imprensa do Governo de Santa Catarina | Secretaria de Estado da Comunicação