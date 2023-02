Fã é hospitalizado após ganhar bebida de Gusttavo Lima em show no Paraná

Gusttavo Lima decidiu fazer a alegria de um fã durante o seu show em Francisco Beltrão, no Paraná, no último domingo (6). O cantor sertanejo deu bebida na boca do homem, que minutos depois passou mal e precisou ser atendido por médicos. O momento viralizou nas redes sociais.

O cantor chamou o fã para o palco e perguntou: “Quer beber, bebê? Abre a boca aí”. O homem ainda pediu mais bebida para Gusttavo Lima.

Após dar mais um pouquinho, o artista disse: “Chega, chega, senão não sobra para mim”.

Minutos depois, o fã foi visto sendo carregado em uma maca e atendido por médicos. Assista o momento abaixo compartilhado pelo perfil de @gustavo_beltrao.