Liberado o tráfego de veículos nos dois sentidos no quilômetro 112 da BR-282, em Alfredo Wagner

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou na manhã desta segunda-feira (23) que está liberado o tráfego de veículos nos dois sentidos no quilômetro 112 da BR-282, em Santa Catarina, na cidade de Alfredo Wagner.

A abertura ao trânsito ocorre após a construção emergencial de pistas extras. Motoristas devem estar atentos ao passarem pelo local. Com isso, não há mais nenhum ponto de bloqueio na BR-282 ou na BR-470 no estado. As únicas restrições em rodovias federais são na BR-280, no quilômetro 269, em Ireneópolis, onde há um bloqueio parcial; e no quilômetro 302, em Porto União, onde existe um bloqueio total.