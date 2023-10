Missão empresarial no Chile encaminha US$ 1,45 milhão em exportações

A primeira missão empresarial do projeto SC-Export, parceria entre o Governo do Estado e a Univali, que acompanhou 25 micro e pequenas empresas em uma rodada de negócios no Chile na última semana, alcançou resultado expressivo. Dezoito empreendedores encaminharam US$ 1,45 milhão em exportações para os próximos 12 meses e três deles já consolidaram US$ 17,1 mil em vendas.

Para a vice-governadora Marilisa Boehm, que liderou a missão em Santiago, apresentar produtos catarinenses diretamente para compradores chilenos com estes resultados consolidados comprova que a iniciativa foi vitoriosa. “Só temos o que comemorar. Com certeza, as novas oportunidades se refletem em mais emprego, mais renda e desenvolvimento do nosso estado, dos nossos municípios, em curto, médio e longo prazo”, avaliou.

Jones M. Vieira, gerente comercial da Marcbrayn, empresa de Joinville que produz travesseiros, foi um dos que fechou negócio. De acordo com ele, a venda ocorreu já na primeira reunião com compradores. Para ele e os demais participantes, o apoio institucional do Governo do Estado foi decisivo.

Além da vice-governadora, as secretarias de Estado da Articulação Internacional (SAI) e da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos) também atuaram no Chile garantindo suporte aos participantes.

De acordo com o secretário de Estado da Articulação Internacional, Juliano Froehner, é fundamental ter um trabalho de apoio, não só da instalação de grandes empresas no Estado, mas também ao pequeno e micro empreendedor. “Este foi o caso dos que, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de expandir seus negócios por meio do projeto, que é uma parceria entre o Governo do Estado e a Univali, tem o patrocínio da Portonave e apoio da Unoesc, Unisul e Furb. Nesta viagem ao Chile, por exemplo, os frutos já começaram a ser colhidos com as primeiras encomendas dos compradores chilenos de alguns dos produtos catarinenses expostos. A SAI esteve lado a lado aos empreendedores, acompanhando as negociações, pois acreditamos que o sucesso individual gera o sucesso coletivo”, comentou.

Para o diretor de micro e pequenas empresas da Sicos, Fabiano Ceretta, a presença governamental não apenas reforçou a seriedade e o comprometimento de Santa Catarina com as oportunidades de comércio internacional, mas também proporcionou uma base sólida para negociações e parcerias. “Esta missão ressaltou um desafio que enfrentamos: a necessidade de aumentar as exportações das micro e pequenas empresas de nosso estado. Atualmente, elas representam apenas 4% do total de exportações. Este é um número que desejamos e precisamos ver crescer. A participação do Governo do Estado na missão empresarial serviu como um impulso, mostrando que há apoio e recursos disponíveis para alcançar este objetivo. O Governo foi um catalisador, acelerando discussões, consolidando parcerias e demonstrando nosso compromisso contínuo com o crescimento e a prosperidade de nossos empresários e de Santa Catarina como um todo, enfatizou.

Responsável pelos projetos de extensão da Escola de Negócios da Univali, a professora Giselda Cherem atestou que o Governo do Estado foi fundamental para assegurar “todo o apoio” da embaixada do Brasil no Chile. “Foi algo que nos permitiu reuniões técnicas extremamente importantes”, citou. Ao total, empreendedores das cidades de Balneário Camboriú, Blumenau, Camboriú, Corupá, Itajaí, Itapema, Joinville, Lages, Luiz Alves, Paraíso, Pedras Grandes, Rio Negrinho e São Bento do Sul tiveram 160 contatos com importadores chilenos. “Uma média de cinco a sete empresas compradoras pra cada empresa catarinense. Temos negócios fechados e avaliação é a melhor possível. O SC-Export é um projeto piloto que se consolida”, garantiu.

Comprometimento

A relevância da atuação do Governo do Estado na missão foi confirmada pela vice-presidente da Câmara de Comércio Chile-Brasil, Selma Nunes, que há 16 anos exerce a função na capital chilena. “Nunca tinha visto algo parecido. Esse comprometimento não é comum. Recebemos missões de todos os estados do Brasil todo o tempo. E isso não é o que a gente vê acontecer”, destacou. Selma também informou que o comércio chileno é dinâmico e está aberto a novos negócios.



Em Santiago, a vice-governadora também manteve reuniões com representantes do Governo Regional Metropolitano de Santiago, com Felipe Vásquez Iturra, gerente de Turismo, e com a subsecretária da Mulher, Luz Vidal, além do embaixador do Brasil no Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco. “Foram momentos de diálogo para apresentar tudo o que Santa Catarina tem a oferecer e para fortalecer os laços econômicos, culturais e sociais com nossos irmãos chilenos”, concluiu.

Por: Alessandro Bonassoli

Gabinete da Vice-Governadora de SC