Saúde orienta sobre os cuidados com a dengue no feriado de Finados

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC) alerta a população sobre os vasos e floreiras levados aos cemitérios por conta do Dia de Finados (02) que podem servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, Zika e chikungunya.

“A orientação é que a população evite levar flores em recipientes que possam acumular água ou deixem plásticos envoltos em vasos, pois a embalagem também pode reter água em caso de chuva. Os vasos devem estar devidamente perfurados e preenchidos com areia ou pedra até a borda”, explica João Augusto Brancher Fuck, diretor da DIVE/SC.

Somente neste ano, já foram registrados 60.040 focos do mosquito em 236 municípios catarinenses, sendo que 153 são considerados infestados pelo Aedes aegypti. “O grande volume de chuvas que ocorreram no estado nas últimas semanas, associado a um aumento de depósitos, podem contribuir para o aumento de focos do mosquito no estado. Assim, é importante que cada uma faça sua parte, incluindo neste momento de Finados, para evitar um aumento no número de casos de dengue”, alerta o diretor.

Com relação às arboviroses, foram confirmados 117.294 casos de dengue, com 97 óbitos registrados pela doença. Com relação à chikungunya, o estado já registra 47 casos, sendo 16 autóctones (com transmissão dentro de SC).

Atenção para os seguintes cuidados:

– Não coloque flores em vasos com água. Prefira flores plantadas em vasos com terra ou areia;

– Retire as embalagens dos vasos de flores;

– Não deixe embalagens expostas;

– Use vasos furados e sem pratos;

– Evite plantas que podem reter água entre as folhas, como bromélia;

– Evite utilizar suporte para velas;

– Não deixe objetos que possam estocar água sobre os túmulos;

– Descarte corretamente o lixo.

Núcleo de Comunicação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina