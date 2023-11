Homem morre ao tentar atravessar enchente com trator

Um homem de 62 anos, identificado como Afran Deki, morreu afogado após tentar atravessar de trator uma área de enchente em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 16h desta sexta-feira (3). Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o local fica próximo do leito do rio Fartura.

Ao chegarem no local do acidente, os socorristas encontraram o trator quase coberto pela água, já que apenas o teto era visível. Ainda segundo os bombeiros, o nível do rio e a turbulência da água estavam acima do normal.

Testemunhas relataram aos bombeiros que o homem teria sido arrastado pela correnteza ao tentar atravessar a área alagada. Além disso, informaram que o condutor ainda estaria dentro do veículo.

Foi necessário colocar uma embarcação para realizar o resgate da vítima. Também foi fixado um cabo de segurança em ambas as margens para a ancoragem da embarcação e acesso ao veículo, devido à turbulência das águas.

Em seguida, foi encontrado o corpo de um homem, já sem vida, submerso no interior da cabine do trator. A vítima foi identificada por familiares.

A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícia também estiveram no local para registrar a ocorrência.