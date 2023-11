TORNADOS NO OESTE DE SC E NW DO RS

Durante a esta madrugada de quinta-feira (16/11/2023) por volta das 1 a 4 h da manhã, dois Tornados atingiram o Oeste, provocando ventos fortíssimos e destrutivos. Um Tornado registrado no interior do município de Itá e outro Tornado em Guaraciaba. Diversas arvores foram torcidas e arrancadas/quebradas com a força do vento. Em Guaraciaba, uma Igreja foi totalmente destruída e mais de 30 casas com destelhamento. Em Giruá (NW do RS), também teve o registro de um Tornado, provocando muita destruição e uma morte confirmada.

Essa condição do tempo foi provocada pela formação de um CCM (Complexo Convectivo de Mesoescala) promovendo inúmeras supercélulas alinhadas e a intensa contribuição do fluxo de umidade vindo da Amazônia (conforme alertado).

Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho

Imagens: Eucaliptos (Itá), Igreja (Guaraciaba)