Noite Memorável: Pousada com Tema “Família Addams” no Centro Educacional Dinâmico em São Joaquim

Na última sexta-feira, dia 10, o Centro Educacional Dinâmico, conhecido por sua criatividade e inovação, promoveu uma noite inesquecível para alunos, professores e colaboradores. A escola, localizada em São Joaquim, surpreendeu a todos com uma Pousada temática inspirada na “Família Addams”, que encantou e envolveu participantes de todas as idades.

Os corredores do colégio foram palco de uma verdadeira festa, com alunos vestidos como super-heróis, princesas e monstros. No entanto, foi a fantasia de Vandinha Addams, personagem marcante da Família Addams, que roubou a cena e se destacou como a mais participativa e badalada da noite.

A atmosfera da pousada foi cuidadosamente preparada, com uma decoração encantadora repleta de fantasmas e a famosa “mãozinha” característica da série. A equipe do Centro Educacional Dinâmico não poupou esforços para transformar o ambiente escolar em um espaço mágico e envolvente.

A diversão foi garantida com brincadeiras que animaram a noite, proporcionando risos e interação entre os participantes. Para os mais aventureiros, houve até um acampamento montado dentro das salas de aula, proporcionando uma experiência única e inesquecível.

A iniciativa foi elogiada pelos presentes, destacando o comprometimento e empenho de todos os envolvidos na organização. A noite não apenas proporcionou momentos de diversão, mas fortaleceu os laços entre alunos, professores e colaboradores, promovendo um ambiente escolar ainda mais acolhedor e unido.

Parabéns a todos que contribuíram para o sucesso desse evento, tornando a noite temática uma lembrança inesquecível na vida dos estudantes do Centro Educacional Dinâmico. Essas iniciativas não apenas enriquecem a vivência escolar, mas também reforçam a importância de momentos de descontração e celebração no ambiente educacional. Que mais noites como essa estejam por vir, fortalecendo a comunidade escolar e proporcionando experiências marcantes para todos.

Veja todas as imagens: