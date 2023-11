Veja quais rodovias de SC seguem interditadas por conta da chuva neste domingo

Há ocorrências envolvendo rachaduras nas estradas, água acumulada e queda de barreira.

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina ainda provocam pontos de bloqueio total ou parcial em rodovias de diferentes regiões do Estado neste domingo (19). Há ocorrências envolvendo rachaduras nas estradas, água acumulada e queda de barreira com deslizamentos de destroços sobre a pista.

Conforme a última atualizações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) neste tarde de domingo informou: