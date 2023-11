Engenheiro agrônomo da Cidasc é eleito diretor geral da Mútua/SC

No dia 17 de novembro, sexta-feira, os componentes do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências (CREA-SC) elegeram a próxima diretoria do Conselho e da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC.

O resultado extra oficial, que será homologado pelo Confea em sua última plenária do ano, indica a reeleição do atual presidente do CREA-SC, Carlos Alberto Kita Xavier, para o mandato 2024-2027. Ele obteve 53,65% dos votos, superando o canditato João Oneda, que obteve 45,11%.

Para gerir a Mútua/SC, o eleito foi o engenheiro agrônomo da Cidasc Álvaro Antônio Ribas Dourado. Ele recebeu 48,16% dos votos totais para ser Diretor Geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC, o que equivale a 50,12% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos).

Ele é o primeiro cidasquiano escolhido para esta função, mas já possui experiência em cargos representativos. Ano passado, Dourado foi reeleito pelo 4º mandato consecutivo como representante dos funcionários da Cidasc no Conselho de Administração da companhia.

A missão da Mútua é atuar como entidade assistencial do Sistema Confea/Crea e Mútua, prestando serviços, ações e benefícios diferenciados que propiciem melhor qualidade de vida aos mutualistas. Alvaro Ribas Dourado explica que a visão da instituição é ser referência na prestação de benefícios e serviços aos profissionais com registro no CREA-SC.

Por Denise De Rocchi

Assessoria de Comunicação – Cidasc