Bombeiros emitem alerta após aparecimento de piranhas em rio de SC

Corporação informou que o aparecimento dos animais no local poderia ocasionar em acidentes aos banhistas.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, no Oeste catarinense, emitiu um alerta orientando a população da região não acessar o lago do município. Em um comunicado publicado na quinta-feira (23), a corporação informou que o aparecimento de piranhas no local poderia ocasionar em acidentes.

O aparecimento dos peixes foi comunicado aos bombeiros após um pescador encontrá los. Não houve registro de ataques dos animais desde que o alerta foi emitido.

Apesar disso, o comandante da corporação, Sandro Alves Pereira, afirmou que os animais não são comuns no local. A suspeita é de que eles tenha sido inseridos no lago por ação humana. Uma reunião entre os bombeiros e lideranças do município está marcada para os próximos dias.

