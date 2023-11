Dia Nacional do Doador: Hemosc realiza atendimento neste sábado

Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, os Hemocentros Regionais de Blumenau, Joaçaba e Joinville atenderão ao público neste sábado, 25 de novembro. As unidades, vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde (SES) pretendem, além de celebrar a data, garantir o abastecimento dos estoques para o período de fim de ano, quando geralmente há uma queda no volume de doações devido às festas.

“O sangue não tem substituto e é essencial para a viabilização de muitos procedimentos. Cada doação de sangue contribuiu para a redução das filas de cirurgias eletivas. As chuvas intensas impactaram muitos catarinenses de diversas formas, inclusive nos estoques de sangue. E essa semana vem em excelente momento que precisamos recompor nossos estoques para atender a demanda de Santa Catarina,” informa a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten.

O Dia Nacional do Doador de Sangue foi instituído em junho de 1964, pelo decreto Lei nº 53.988, que homenageia e agradece aos doadores de sangue que com seu ato voluntário e altruísta salvam vidas.

As doações são feitas por meio de agendamento prévio via site: www.hemosc.org.br. Nele, consta as principais informações sobre os requisitos para a doação, locais e horários de atendimento neste sábado para que sejam realizados os agendamentos.

HEMOSC Blumenau

Endereço: Rua Theodoro Holtrup, 40 Vila Nova – 89.035-300

Estacionamento nos fundos, com acesso pela Rua Joinville

Telefone: (47) 3222-9800

Horário sábado: das 8h às 11h

HEMOSC Joaçaba

Endereço: Av. XV de Novembro, 23 Centro – 89.600-000

Telefone: (49) 3527-2219

Horário sábado: das 7h30 às 16h30

HEMOSC Joinville

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 198 Anita Garibaldi – 89.202-000

Telefone:(47) 3305-7514 ou 7524

Horário sábado: 7h às 11h

Por Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde