“São Joaquim inova na iluminação pública com parceria da CELESC”

“São Joaquim e CELESC juntas pela modernização da iluminação pública”

A cidade de São Joaquim dá mais um passo rumo à sustentabilidade e eficiência energética com a assinatura de um convênio entre a Prefeitura Municipal e a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (CELESC). O acordo, intitulado “Cidades +Eficiente – CISAMA 3 IP LGS-SJ”, tem como objetivo principal a substituição de todas as lâmpadas da iluminação pública por tecnologia LED, proporcionando não apenas uma melhoria na luminosidade, mas também significativa economia nos custos de energia.

O termo de convênio estabelece que a CELESC, em cumprimento à Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, aplicará recursos financeiros do Programa de Eficiência Energética (PEE) no projeto, visando eficiência e sustentabilidade no sistema de iluminação pública nas áreas urbanas do município. Além disso, o projeto prevê a disseminação de conceitos e práticas relacionadas à conservação de energia, eficiência energética e otimização de equipamentos elétricos.

Com um investimento global estimado em R$ 2.642.115,38 (dois milhões seiscentos e quarenta e dois mil e cento e quinze reais e trinta e oito centavos), a parceria entre a Prefeitura e a CELESC representa um marco na busca por soluções energéticas mais sustentáveis. Desse montante, a Prefeitura irá contribuir com uma contrapartida de aproximadamente R$ 280 mil, sendo o restante financiado pela CELESC.

Além dos benefícios ambientais, a iniciativa trará ganhos significativos para os cofres públicos, visto que as lâmpadas de LED são conhecidas por sua eficiência energética, durabilidade e menor impacto ambiental em comparação com tecnologias mais antigas. A expectativa é que, além da redução nos gastos com energia, a nova iluminação proporcione maior segurança aos munícipes, tornando as vias mais iluminadas e, consequentemente, mais seguras.

A comunidade de São Joaquim aguarda com expectativa essa modernização na infraestrutura urbana, que não apenas contribuirá para a preservação do meio ambiente, mas também refletirá positivamente na qualidade de vida dos cidadãos. O convênio entre a Prefeitura e a CELESC reforça o compromisso do município com práticas sustentáveis e inovação, consolidando São Joaquim como uma referência em eficiência energética na região.