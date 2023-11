Maçã/Cepea: Fuji ganha destaque entre os consumidores

Durante esta semana (20 a 24/11), as vendas de maçãs se estabilizaram nas regiões classificadoras, mesmo com a proximidade do final do mês. De acordo com agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, houve um desempenho um pouco superior apenas para a variedade fuji. A gala está enfrentando desafios de mercado, devido à concorrência das maçãs importadas, que estão chegando ao mercado com preços mais atrativos.

Como resultado, a fuji 110 Cat 1 foi comercializada por R$ 122,14/cx de 18 kg na média das regiões classificadoras, manutenção em relação à semana anterior. Para dezembro, prevê-se que as maçãs importadas continuem impactando o mercado das nacionais, e a safra de eva deva começar aproximadamente na metade do mês, refletindo no comércio das tradicionais gala e fuji.

Fonte: Cepea/Hortifruti