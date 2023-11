Confira a situação das rodovias estaduais em Santa Catarina

A forte chuva que atinge Santa Catarina desde segunda-feira (27) causou deslizamentos de terra e alagamentos em estradas de todo o estado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRV) informaram alguns trechos que estão interditados.

Rodovias Estaduais (às 10h)

➡️ SC-390, Serra do Rio do Rastro:

• LIBERADA p/ automóveis, micro-ônibus e caminhões de até 7Ton PBT das 6h às 20h

• LIBERADA p/ caminhões com PBT acima de 7 toneladas e até 23Ton das 20h às 6h

➡️ SC-114, Serrinha – entre Painel e São Joaquim:

• INTERDITADA p/ caminhões pesados de transporte de pinus

• LIBERADA no sistema “pare e siga” para os demais veículos

🛑 🚧Pontes, serras e rodovias TOTALMENTE INTERDITADAS:

➡️ SC-AE155B, Seara sentido Itá

Deslizamento de encosta – KM 0,9

➡️ SC-A470A, Mirim Doce

Ponte de acesso ao município – KM 3,6

➡️ SC-110, Ponte do Rio Urubici, saída p/ São Joaquim

➡️ SC-135, Pinheiro Preto

Retirada do asfalto p/ manutenção – KM 137

➡️ SC-135, Rio das Antas

Asfalto cedeu totalmente – KM 113

➡️SC-150, Ibicaré

Erosão – KM 73

➡️ SC-290, Praia Grande

Erosão – KM 16

➡️ SC-350, Aurora

Deslizamento de encosta – KM 364

➡️ SC-390, Lauro Müller

Deslizamento de terra – KM 406 – Interditada p/ caminhões pesados