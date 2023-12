Segurança impede que homem possivelmente armado entre em creche da Serra Catarinense

Um segurança de empresa contratada pela Prefeitura de Curitibanos impediu a entrada de um homem possivelmente armado no Centro de Educação Infantil São José, bairro São José, na cidade da Serra Catarinense. O fato ocorreu neste sábado, 2, perto das 10h30.

A situação foi flagrada pelo sistema interno de monitoramento da unidade escolar, em imagens obtidas pelo portal Via Pública. Nas imagens é possível ver que ele iria acessar o portão com algo na mão – as principais suspeitas são de uma faca – mas logo é surpreendido pelo segurança que aponta a arma. Ele acabou fugindo. Não há informações sobre prisão ou se o homem foi identificado.

A Prefeitura de Curitibanos confirmou o fato. No local era realizado um evento com a presença de pais, alunos, professores e outros profissionais da unidade.

Desde o massacreque ocorreu em Blumenau, em abril de 2023, Prefeitura de Curitibanos contratou a empresa especializada em segurança armada para proteção das unidades municipais.

Portal Via Pública

Com informações: O município