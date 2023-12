Senar/SC forma primeira turma do Curso Técnico em Fruticultura do Estado em São Joaquim

Atuar no agronegócio era um sonho de infância, mas foi há cerca de oito anos que esse objetivo se tornou realidade na vida de Alexander Creuz, 48 anos. Apaixonado pelo agro, ele é um dos 13 recém-formados na primeira turma do Curso de Fruticultura do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), em parceria com o Sindicato Rural de São Joaquim.

A solenidade ocorreu no último fim de semana no auditório do Sindicato Rural de São Joaquim, reunindo lideranças, professores, parceiros e familiares dos formandos. Feliz, o atual Agente Local de Inovação Rural do Sebrae/SC relata que essa é a sua segunda formação pelo Senar/SC. A primeira foi no Curso Técnico em Agronegócio.

Natural de São Paulo, Alexander iniciou sua carreira profissional com a formação em Administração de Empresas e especialização em Marketing. Após atuar por quase 20 anos no mercado financeiro, ele vislumbrou a oportunidade de ingressar no mundo agro ao saber das vagas para a primeira turma do Curso Técnico em Agronegócio no Polo de São José, que teve início em 2015. Não pensou duas vezes e, em 2017, estava formado.

“Estudar na área do agronegócio era um sonho desde pequeno, mas que pelos caminhos da vida, não havia realizado. No Curso Técnico em Agronegócio meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) virou um plano de negócio, que foi colocado em prática. Tornei-me presidente de uma associação brasileira, lidei com uma nova cultura no País – o lúpulo – e por aí foi. O Curso Técnico em Agronegócio mudou minha vida”, afirmou o mais novo profissional da área de fruticultura.

Por fim, relatou, que já conhecia a qualidade e o padrão de ensino do Senar e foi isso o que motivou a ingressar no Curso Técnico em Fruticultura. “O que chamou minha atenção foi a possibilidade de agregar conhecimento na vida pessoal e profissional. Aqui na serra catarinense temos a fruticultura de forma presente nas propriedades rurais e, portanto, essa foi uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos e reciclar outros”, ressaltou ao comentar que é grato ao Senar/SC pelas oportunidades que teve em sua vida.

A FORMATURA

O ato foi conduzido pelo presidente do Sindicato Rural e 1º vice-presidente de finanças da Faesc, Antônio Marcos Pagani de Souza, que representou o presidente do Sistema Faesc/Senar e vice-presidente de finanças da CNA, José Zeferino Pedrozo, e contou com a presença da coordenadora da formação técnica do Senar/SC, Kátia Zanela, da supervisora regional do Senar/SC, Stephanye Fanton e da secretária do Polo de São Joaquim Mayra Figueredo, que foi homenageada pelo importante trabalho desenvolvido ao longo do curso. Também estiveram presentes a vice-prefeita Ana Florêncio de Melo Arruda, o secretário municipal chefe de gabinete José Macarientre, entre outras lideranças e parceiros.

Para o presidente do Sistema Faesc/Senar e vice-presidente de finanças da CNA, José Zeferino Pedrozo, que mandou uma mensagem aos formandos, é uma honra formar a primeira turma do Curso Técnico em Fruticultura em um município que tem como principal fonte de renda a produção de frutas de clima temperado. “Temos a certeza de que a formação será essencial para inovar e fortalecer ainda mais esse setor responsável por boa parte do movimento econômico local e regional”.

Em seu discurso Pagani também assinalou a satisfação por vivenciar esse momento histórico para o município e para o Estado. “Em meu nome e, em nome do presidente Pedrozo, o qual tem um grande carinho a todos nós e aos nossos alunos da Rede E-tec, quero parabenizar os formandos pela conclusão do curso. Para nós do Sistema Faesc/Senar e Sindicato Rural, a educação, o conhecimento e a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento e evolução da fruticultura. Os recém-formados já são sinônimos de inovação e qualificação profissional”.

O dirigente lembrou, ainda, que o Polo conta com o Curso Técnico em Agronegócio e estimulou os recém-formados a ingressarem em um dos cursos da Faculdade CNA, que atua com educação a distância com quatro cursos: Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais.

Kátia cumprimentou os formandos e afirmou que fizeram uma excelente escolha. “A formação em fruticultura capacita o profissional para atuar em diversas áreas dessa importante cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização. Vocês estão preparados para trabalhar em propriedades rurais, empresas agrícolas, cooperativas, órgãos governamentais, centros de pesquisa, entre outras”.

CURSO

O Curso Técnico em Fruticultura é gratuito e a organização curricular visa o desenvolvimento das competências profissionais referentes à produção, gestão e controle do processo produtivo de variedades frutíferas. A formação é ideal para jovens e adultos com ensino médio completo que vivem e trabalham no meio rural. As aulas acontecem de forma semipresencial, ou seja, com encontros nos polos do Senar e em visitas técnicas (30%) e a distância (70%). O diploma é homologado pelo Ministério da Educação.

ECONOMIA DE SÃO JOAQUIM

A economia de São Joaquim é basicamente concentrada na agropecuária e a produção de frutas de clima temperado é a principal fonte de renda. Destacam-se a pera, a uva e a maçã e, desde os pequenos produtores até as grandes empresas, aproveitam as boas condições climáticas e o solo favorável para obter umas das melhores maçãs do mundo.

De acordo com dados do IBGE de 2022, o setor agrícola rendeu, em faturamento, R$ 679,1 milhões. Desse volume, R$ 646,8 milhões vieram da produção dos pomares.

SAIBA QUEM SÃO OS FORMANDOS

ALEXANDER CREUZ

AMANDA FONTANELLA DE LIZ ROSA

BIANCA NUNES LEMOS

ERICO DANIEL SOUZA DA SILVA

GEOVANA DA SILVA BASQUEROTE

LUIZ HENRIQUE AMARAL VINGRA

MARCIO SILFREDO HABECH

MARCOS AURELIO MUGESKI VIEIRA

MIRIAN WRUBLEVSKI

RAFAEL TOSHIO SAKUMA

REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS

SHANA FORGERINE ZANETTE

TICIANA VOIGT

