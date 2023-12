APAE de São Joaquim; IV Torneio de Dominó envolvendo APAEs da Região Serrana

Nesta terça-feira, 05, a APAE de São Joaquim foi palco do quarto torneio de Dominó que reuniu alunos de diversas APAEs da região serrana. Com a participação de aproximadamente 50 alunos, o evento foi marcado pela competição saudável e pela promoção da inclusão através do esporte.

O IV Torneio de Dominó das APAEs da região Serrana consolidou-se como um sucesso, mobilizando toda a comunidade escolar dessas instituições. O objetivo principal do evento é proporcionar uma oportunidade única para alunos que, muitas vezes, enfrentam barreiras para participar de atividades esportivas convencionais.

“Queremos envolver toda a comunidade escolar das APAEs, proporcionando uma alternativa de atividade esportiva para aqueles alunos que podem enfrentar dificuldades em participar de outras modalidades”, destacou Luciane S. Velho, uma das responsáveis pela realização do torneio.

A competição foi acirrada, com destaque para a dedicação e habilidade dos participantes. Na categoria Individual, a classificação ficou assim:

3° lugar: APAE de Campo Belo do Sul

2° lugar: APAE de Campo Belo do Sul

1° lugar: APAE de Lages

Já na categoria de Duplas, os vencedores foram:

3° lugar: APAE de São Joaquim

2° lugar: APAE de Urupema

1° lugar: APAE de Bom Retiro