O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um gravíssimo acidente na noite desta terça-feira (5) em Icém, no interior de SP.

As primeiras informações dão conta que o cantor estava em uma camionete e o capotou no trevo da BR-153, que dá acesso ao condomínio Enceada. Equipes de socorro solicitaram apoio devido a gravidade do acidente, segundo o que apurou o Rápido no Ar.

O resgate foi acionado e a ocorrência está em andamento.