Um homem morreu após seu carro ser arrastado pela correnteza do rio em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina, na manhã deste domingo (10). O acidente ocorreu durante as fortes chuvas que atingem a cidade de região desde a madrugada.

Os bombeiros receberam a informação sobre o carro preso na ponte por volta de 7h30. Por conta da força da água, o veículo foi levado pela correnteza e ficou preso embaixo de uma ponte. O resgate era em um local de difícil acesso.