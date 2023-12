Jogador de 21 anos morre após ser atingido por raio durante partida de futebol no PR

Um jovem de 21 anos perdeu a vida após ser atingido por um raio durante um jogo de futebol no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, no Paraná. O incidente ocorreu na tarde deste domingo (10), durante a disputa da primeira fase da Copa Regional de Futebol Amador entre os times Japira, dos Campos Gerais, e o time da casa.

A tragédia se desenrolou enquanto chovia no estádio, atingindo quatro pessoas durante a partida. Todas as vítimas, que sofreram queimaduras, foram prontamente encaminhadas ao pronto-socorro. Testemunhas registraram em vídeo o momento em que os quatro jogadores feridos foram socorridos.

Infelizmente, um dos jogadores não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. As outras três vítimas, pertencentes ao mesmo time, permanecem internadas com queimaduras pelo corpo. A Prefeitura de Santo Antônio da Platina emitiu uma nota oficial expressando solidariedade às famílias afetadas, à equipe de futebol e à comunidade como um todo. Veja a nota completa abaixo:

Em decorrência da tragédia acontecida na tarde de hoje (domingo, 10/12/23), no Estádio Municipal José Eleotério da Silva, quando um raio atingiu o campo de futebol ferindo gravemente cinco pessoas, onde infelizmente um jogador da equipe do município de Japira foi a óbito, o Município de Santo Antônio da Platina, se solidariza com as Famílias, com a equipe de futebol e com toda cidade de Japira!!

Queremos também dizer que estamos empenhando todos os esforços para que os atingidos tenham o melhor atendimento possível, pois diante de tamanha tragédia, provocada pela natureza, entendemos que é o que nos cabe fazer.

Comunicamos ainda que as Equipes do Pronto Socorro foram reforçadas para que os demais pacientes também pudessem receber a atenção necessária”.

