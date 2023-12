Acidente de trânsito acaba com homem esfaqueado no pescoço rm cidade da Serra Catarinense

Um homem de 65 anos foi esfaqueado no pescoço na noite deste domingo (11), na Estrada Geral Rincão dos Muniz, interior de São José do Cerrito, na Serra catarinense. A vítima foi encaminhada ao hospital e passou por cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em uma festa na localidade, e ao final da festa pegou uma carona com seu amigo e a esposa e seguiram pela estrada geral em direção à cidade de São José do Cerrito. Momento em que seu amigo percebeu que faltou o freio do veículo e acabou colidindo na traseira de um veículo Logan de cor prata que transitava pela mesma via.

O condutor do Logan se alterou e exigiu que quisesse conversar com o homem que havia lhe batido. O homem foi até o veículo e desferiu um golpe de faca no pescoço do condutor.

A vítima não sabe informar quem é o homem, e que ambos os veículos não tiveram avarias. A Polícia Militar realizou rondas, mas o veículo não foi encontrado. Foi confeccionado o boletim de ocorrência informando o caso.