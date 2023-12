Comissão do Senado aprova redução da jornada de trabalho sem perda salarial

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou nesta terça-feira, 12, por 10 votos a 2, o projeto de lei que estabelece a redução da jornada de trabalho sem diminuição do salário. O texto, que tramitava em caráter terminativo, não precisa passar pelo plenário do Senado e vai direto para a Câmara dos Deputados. Se aprovado, segue para sanção presidencial.

O texto final teve um acréscimo de emenda para permitir que, em caso de dificuldades financeiras da empresa, com acordo ou convenção coletiva, seja possível ocorrer uma redução do salário.

